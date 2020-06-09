Трампа уже на 14% опережает Байден

Новости мира:Кандидат от Демократической партии на президентских выборах в США Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа на 14%.

По данным опроса, проведенного компанией SSRS по заказу телеканала CNN, кандидат от Демократической партии на президентских выборах в США Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа на 14%.

Об этом сообщает CNN.

"... По результатам опроса зарегистрированных избирателей, Трамп уступает 14 пунктов Байдену, который официально получил достаточное количество голосов, чтобы выиграть номинацию от демократов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это самая большая разница, которая когда-либо фиксировалась между двумя вероятными соперниками на выборах.

Сейчас поддержка Байдена составляет 55% - это его самый высокий показатель за все время.

Согласно результатам опроса, в целом 38% респондентов одобряют действия Трампа на посту президента, однако 57% не одобряют. Это худший рейтинг Трампа с января 2019 года.

Как сообщалось, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Бывший вице-президент США Джо Байден официально стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии на предстоящих президентских выборах.