Иранское оружейное эмбарго: США готовят новые санкции

Новости мира:Конгресс США планирует ввести санкции по продаже оружия Ирану.

Конгресс США рассмотрит новый пакет международных санкций с целью предотвращения продаж оружия Ирану, прежде всего со стороны России и Китая, после завершения так называемого "оружейного эмбарго" против Тегерана осенью этого года.

Ожидается, что проект закона будет внесен на рассмотрение Конгресса в среду, сообщил в интервью телеканалу Fox Business конгрессмен-республиканец Грег Стьюби (Greg Steube).

"Да, ожидается, что он (законопроект – ред.) будет представлен сегодня", - отметил политик.

Он уточнил, что документ "детализирует новые санкции", а также уточнит "внешнеполитический подход к России, Китаю и Ирану".

Стьюби пояснил, что это связано с завершением так называемого оружейного эмбарго для Ирана, срок которого истекает в октябре.

"Очевидно, что мы не считаем, что Китай и Россия должны получить возможность поставлять оружие иранскому правительству", - отметил представитель Конгресса.

Как сообщалось, против Ирана до сих пор действует международное эмбарго в отношении торговли оружием, введенное Советом Безопасности ООН. Его срок истекает в октябре, и скорее всего, не может быть продлен. В частности, против этого выступают Россия и Китай, а некоторые страны-постоянные члены СБ ООН также не высказывают поддержки.

Если США введут односторонние санкции, это также может заблокировать операции по продаже оружия Ирану.