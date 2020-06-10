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Коронавирус: американское консульство в Ухане готовят к возобновлению работы

Коронавирус: американское консульство в Ухане готовят к возобновлению работы
05:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Штаты планируют возобновить работу консульства в китайском Ухане.

Государственный департамент направил в Конгресс США уведомление о намерении снова открыть консульство США в Ухане (провинция Хубэй, Китай), эпицентре вспышки новой пандемии коронавируса.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на собственные источники на Капитолийском холме.

"Госдепартамент недавно прислал сообщение о своих планах возобновить работу американского консульства в Ухане", - приводит издание слова одного из помощников члена Конгресса.

При этом источник отметил, что законодательный орган направил встречный запрос в Госдеп с просьбой предоставить протоколы обеспечения безопасности американского персонала.

Консульство США в Ухане было закрыто в январе, а дипломатические работники и их семьи были эвакуированы Государственным департаментом, когда город перешел в режим строгого карантина.

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Считается, что распространение коронавируса новой формы, которое вызывает заболевания COVID-19, началось из китайского города-миллионника Ухань в декабре прошлого года. Сейчас распространение болезни миром продолжается.

По последним данным, всего в мире зарегистрировано более 7,182 миллиона инфицированных людей, при этом более 408,8 тысячи человек умерли, более 3,341 миллиона — полностью выздоровели.

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Китай, США, Ухань, Коронавирус.
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