Коронавирус: американское консульство в Ухане готовят к возобновлению работы

Новости мира:Штаты планируют возобновить работу консульства в китайском Ухане.

Государственный департамент направил в Конгресс США уведомление о намерении снова открыть консульство США в Ухане (провинция Хубэй, Китай), эпицентре вспышки новой пандемии коронавируса.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на собственные источники на Капитолийском холме.

"Госдепартамент недавно прислал сообщение о своих планах возобновить работу американского консульства в Ухане", - приводит издание слова одного из помощников члена Конгресса.

При этом источник отметил, что законодательный орган направил встречный запрос в Госдеп с просьбой предоставить протоколы обеспечения безопасности американского персонала.

Консульство США в Ухане было закрыто в январе, а дипломатические работники и их семьи были эвакуированы Государственным департаментом, когда город перешел в режим строгого карантина.

Считается, что распространение коронавируса новой формы, которое вызывает заболевания COVID-19, началось из китайского города-миллионника Ухань в декабре прошлого года. Сейчас распространение болезни миром продолжается.

По последним данным, всего в мире зарегистрировано более 7,182 миллиона инфицированных людей, при этом более 408,8 тысячи человек умерли, более 3,341 миллиона — полностью выздоровели.