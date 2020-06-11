Содержит секретные материалы: Белый дом блокирует публикацию мемуаров Болтона

Новости мира:Белый дом препятствует Болтону в публикации его мемуаров о работе с Трампом.

Администрация Белого дома официально сообщила бывшему советнику по вопросам нацбезопасности США Джону Болтону, что рукопись его мемуаров содержит засекреченные материалы даже после предварительной доработки автором.

Об этом сообщил в среду адвокат Болтона Чарльз Купер, пишет The Hill.

"Белый дом планирует предоставить Болтону отредактированную копию рукописи до 19 июня, за четыре дня до запланированной даты публикации", - отмечается издание.

Джон Болтон еще в период процесса импичмента президента Трампа заявил о намерении обнародовать свои мемуары в книге "Комната, где это произошло". При этом не исключалось, что книга могла содержать, в том числе, информацию о приостановке военной помощи для Украины, что стало причиной расследования в Конгрессе.

В январе этого года Белый дом заявил Болтону, что рукопись содержит "значительное количество засекреченной информации" и пытался заблокировать для публикации целые части книги. Болтон отредактировал свою работу.

Впрочем, уже в этом месяце заместитель советника Белого дома Джон Эйзенберг направил письмо адвокату Куперу, что материал в книге может представлять угрозу национальной безопасности.

Тем временем, сам Болтон заявил, что он воспроизвел содержание монографии таким образом, чтобы удовлетворить требованиям секретности, которые выдвинул Белый дом. По словам экс-советника президента США, чиновники делают все, чтобы вообще заблокировать публикацию его книги.