Пандемия: число инфицированных коронавирусом в США перевалило за два миллиона

Новости мира:В США уже выявили два миллиона случаев коронавируса.

Общее число выявленных с начала эпидемии случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 2 миллиона, сообщает Worldometer.

Однако, по данным Университета Джонса Хопкинса, этот показатель составляет 1 990 112 случаев. Это самый высокий показатель в мире.

Скончались от последствий COVID-19 в США более 112 тысяч, около 525 тысяч человек считаются выздоровевшими.

Между тем по числу зарегистрированных заражений из расчета на 1 миллион населения Соединенные Штаты находятся на 11-месте - 6223 случаев, лишь на три позиции опережая Беларусь (5404), сообщил DW.

Всего в мире уже обнаружили 7,2 млн инфицированных коронавирусом.