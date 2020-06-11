В США снова можно будет проводить предвыборные митинги

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается на следующей неделе возобновить проведение предвыборных митингов.
Об этом сообщает НВ со ссылкой на CNN.
На следующей неделе Трамп собирается посетить штат Оклахома, а в ближайшие недели выступить с предвыборной речью еще в четырех штатах. В частности, называются штаты Флорида, Северная Каролина, Аризона и Техас.
"Мы начнем наши митинги вскоре. У нас потрясающее ощущение во время наших митингов", — заявил глава Белого дома.
Последние предвыборные митинги в США проходили в начале марта до эпидемии коронавируса в стране. В данный момент количество зафиксированных случаев заболевания растет в 19 штатах, в 24 наблюдается снижение количества больных. В семи штатах ситуация с эпидемией вышла на плато.
Всего с начала эпидемии коронавируса болезнь была диагностирована в США у более чем 1,9 миллиона человек. Количество умерших превышает 112 тысяч.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. Соперником Трампа от Демократической партии станет бывший экс-президент Джо Байден.