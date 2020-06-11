Трамп дал добро на введение санкций против сотрудников МУСа

Глава Белого дома США разрешил санкции против представителей Международного уголовного суда

Президент США Дональд Трамп распорядился о введении экономических санкций и визовых ограничений против представителей Международного уголовного суда (МУС) из-за попытки этого органа преследовать американских военных.

Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома, обнародованном в четверг.

"В рамках устойчивого обязательства президента Дональда Трампа защищать американских военных и наш национальный суверенитет, президент ввел экономические санкции против должностных лиц Международного уголовного суда, которые непосредственно занимаются расследованием или привлечением к ответственности персонала Соединенных Штатов без согласия США", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Трамп также позволил "расширить визовые ограничения в отношении должностных лиц Международного уголовного суда и членов их семей".

Распоряжение главы Белого дома появилось на фоне решения МКС в марте о начале уголовного расследования, в том числе против американских военнослужащих относительно возможного совершения ими военных преступлений в Афганистане.

В 2019 году судебная палата предварительного производства приняла решение о приостановлении следствия.