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Байден считает, что Трампа ждет военный переворот

Байден считает, что Трампа ждет военный переворот
02:35 Сегодня Телеграф УНИАН
Обновлено: 02:56 Сегодня
По словам Байдена, если Трамп проиграет на грядущих выборах, но попытается удержать власть, то покинуть Белый дом ему помогут военные.

Бывший вице-президент США и предполагаемый кандидат на выборах в президенты от демократической партии Джо Байден заявил, что действующего главу государства Дональда Трампа ждет военный переворот, если он откажется признать итоги голосования.

Об этом сообщает CNN.

По словам Байдена, если Трамп проиграет на грядущих выборах, но попытается удержать власть, то покинуть Белый дом ему помогут военные.

Политик подчеркнул, что многие в американских Вооруженных силах выступают против стремлений Трампа милитаризировать страну.

Трампа уже на 14% опережает Байден

Ранее у американского лидера и главы Пентагона Марка Эспера возник конфликт из-за отказа Эспера привлечь военных для подавления беспорядков, возникших после смерти Джорджа Флойда.

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США, Джо Байден, Дональд Трамп.
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