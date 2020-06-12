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Пентагон считает Украину "важным партнером" в соперничестве с РФ

Пентагон считает Украину "важным партнером" в соперничестве с РФ
02:39 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: ОПУ
Обновлено: 05:11 Сегодня
Министерство обороны США заявило, что Украина является "важным партнером" в соперничестве с Россией.

Министерство обороны США заявило, что сотрудничество Украины и США в оборонном секторе является важным учитывая стратегическое противостояние США и России.

Информирует в заявлении Пентагон.

Таким образом в Пентагоне прокомментировали утверждение Украине пакета помощи в сфере безопасности на 2020 год на сумму 250 млн долларов.

"Это еще раз подтверждает давние отношения в оборонном секторе между США и Украиной – важным партнером на передовой в стратегическом соперничестве с Россией", – говорится в заявлении.

В минобороны еще раз подчеркнули, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ.

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Кроме того, Соединенные Штаты призвали другие государства помочь оборонному сектору Украины.

Пентагон также отметил прогресс страны в оборонной реформе и борьбе с коррупцией.

Напоминаем, 11 июня в соответствии с рекомендациями Министерства обороны США американский Конгресс утвердил весь пакет помощи Украине в области безопасности на 2020 год на сумму 250 млн долларов по программе "Инициатива помощи Украине в сфере безопасности" (USAI).

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США, Пентагон, Военная помощь.

Автор:

Телеграф
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