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Пятница, 12.06.2020
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Вторая волна COVID-19: у Трампа поделились мыслями по этому поводу

Вторая волна COVID-19: у Трампа поделились мыслями по этому поводу
22:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
В Белом доме не согласны, что на США надвигается вторая волна COVID-19

Активное распространение в последние дни коронавируса COVID-19 в некоторых штатах не означает, что к США приближается вторая волна пандемии, заявили в пятницу в Белом доме.

По сообщению издания The Hill, экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил, что обсуждал этот вопрос с экспертами Белого дома по здравоохранению, которые считают, что речь идет лишь об отдельных вспышках заболевания, а не о полноценной второй волне, способной накрыть всю страну.

Экономический советник Белого дома Кевин Хэссетт, со своей стороны, пояснил, что в некоторых районах ситуация действительно ухудшается, однако в целом по стране короанвирус явно сдает позиции.

Пандемия: число инфицированных коронавирусом в США перевалило за два миллиона

За две недели заметное ускорение распространения коронавирусной инфекции зафиксировали в штатах Аризона, Арканзас, Орегон и Юта. В последние дни о проблемах в борьбе с вирусом сообщили и в Неваде, Флориде, Северной и Южной Каролине.

В общей сложности, в США зафиксировали более 2,1 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом, около 116 тыс. пациентов скончались. Это - самые высокие показатели в мире.

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Все по теме:

США, Пандемия, Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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