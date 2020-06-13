Трамп готов признать поражение на выборах

Дональд Трамп готов признать свое поражение в президентских выборах.

Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности признать поражение на предстоящих выборах президента США.

Об этом сообщает Fox News.

«Конечно, если я не выиграю, то не выиграю», - сказал Трамп.

При этом он считает, что поражение станет «очень печальным моментом для страны», так как стратегия демократов заключается в «избавлении от полицейских департаментов» и игнорировании проблемы протестов.

Трамп также обвинил наиболее вероятного кандидата от Демократической партии США Джо Байдена в том, что в тяжелые для страны времена он «создал для себя убежище в подвале» и не выходит оттуда.

Напоминаем, Демократическую партию США на президентских выборах будет представлять бывший вице-президент Штатов Джо Байден.