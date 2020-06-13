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США вернули консульство в Гренландию

США вернули консульство в Гренландию
20:55 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер
США через 67 лет вернули консульство на Гренландию, которую Трамп хотел купить.

Соединенные Штаты вновь открыли консульство в Гренландии, менее чем через год после того, как президент Дональд Трамп заявил, что он заинтересован в покупке острова.

Об этом сообщает Politico.

Госсекретарь США Майк Помпео объявил об открытии консульства в островной столице Нуук.

"Наше присутствие в Нууке укрепит партнерские отношения с нашими арктическими союзниками и улучшит общее процветание наших друзей в Дании и Гренландии. Мы благодарим наших союзников за помощь в реализации этого важного события", - написал Помпео в Twitter.

Дипломатическая миссия США в Нууке ранее работала с 1940 по 1953 год.

Объявление было сделано через день после того, как Белый дом поручил разработать план создания нового парка ледоколов для обеспечения "постоянного" присутствия США в Арктике и Антарктике.

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В августе 2019 года Трамп заявил, что обсуждал идею покупки автономной датской территории, и опубликовал в Twitter фотографию небольшой прибрежной деревни, усеянной разноцветными деревянными домами, с добавлением гигантской Башни Трампа.

"Я обещаю не делать этого с Гренландией", - написал он тогда.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ответ заявила, что Гренландия не продается и что "это абсурдная дискуссия".

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Все по теме:

США, Гренландия, Майк Помпео.

Автор:

Телеграф
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