Российское вмешательство в выборы: Минюст США обнародует расширенный доклад Мюллера

Минюст США опубликует расширенную версию доклада Мюллера.

Министерство юстиции США согласилось опубликовать расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера относительно вмешательства РФ в выборах президента США в 2016 году.

Об этом сообщает The Leader.

"Министерство юстиции заявило в пятницу, что согласно обнародовать расширенную версию доклада бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера относительно российского вмешательства в выборы", - говорится в сообщении.

Речь идет о части отчета, связанной с Роджером Стоуном, соратником президента Дональда Трампа. Она могла бы предоставить больше информации об общении Стоуна с Трампом и его деятельности во время президентской гонки 2016 года.

В Минюсте заявили, что выход расширенной версии отчета ожидается в следующую пятницу, 19 июня.

Как сообщалось, расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера установило ряд фактов, физических и юридических лиц, причастных ко вмешательству РФ в президентские выборы в США в 2016 году. В частности, указывалось на использование российскими спецслужбами хакерских взломов, публикации в WikiLeaks компрометирующей информации на одного из кандидатов и влияние через социальные сети на электоральные группы в США.

Окружной суд Вашингтона приговорил Роджера Стоуна к трем годам и четырем месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний в Конгрессе США и за попытки повлиять на свидетеля. Это один из самых строгих приговоров для приближенных к Трампу лиц, которые фигурировали в расследовании спецпрокурора Мюллера относительно вмешательства России в американские выборы.

Президент США назвал это решение "несправедливым".