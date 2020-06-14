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В американской Атланте полицейский застрелил афроамериканца: в городе вспыхнули протесты

В американской Атланте полицейский застрелил афроамериканца: в городе вспыхнули протесты
Обновлено 14:21 Сегодня Телеграф
В американском городе Атланта вспыхнули протесты после того, как полицейский застрелил афроамериканца во время задержания.

В США в Атланте один из сотрудников полиции застрелил афроамериканца Рэйшарда Брукса. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По данным полиции, они получили жалобу на водителя, который уснул в очереди к окошку выдачи заказов. Им оказался Рэйшард Брукс, который позже провалил тест на алкотестере и оказал сопротивление полицейским.

В YouTube появилось видео, на котором запечатлена попытка Брукса сбежать от полиции, а также слышны звуки выстрелов.

На кадрах видно, что Брукс боролся с полицейскими, отобрал у одного из них электрошокер и начал убегать.

В полиции заявляют, что Брукс прицелился из шокера в одного из полицейских, после чего тот несколько раз выстрелил в афроамериканца. Также на кадрах видно, что полицейские оказывают медицинскую помощь, но Брукс скончался в больнице.

После этого в городе вспыхнули новые акции протеста против полицейского произвола. Люди перекрывали автотрассу, проходящую через город, а затем протесты переросли в беспорядки. Митингующие подожгли ресторан быстрого питания, возле которого застрелили Брукса.

По крайней мере 36 человек были задержаны в Атланте. Полиция применила слезоточивый газ к демонстрантам и частично перекрыла движение по основной магистрали.

В Вашингтоне состоялась крупнейшая демонстрация с начала протестов

Один из офицеров, причастных к задержанию Брукса, был уволен, а другой был назначен на административную службу. Глава полиции Эрика Шилдс подала в отставку.

Как известно, в США уже три недели продолжаются массовые протесты против расизма и полицейского произвола после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.

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Все по теме:

США, Полиция, Атланта, Протесты в США, Рэйшард Брукс.

Автор:

Телеграф
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