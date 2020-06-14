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День рождения Трампа: в США устроили масштабный парад на воде

День рождения Трампа: в США устроили масштабный парад на воде
23:52 Вс, 14 Июнь 2020 Телеграф УНН Фото: Twitter
В США отпраздновали день рождения Трампа парадом на воде.

Парад лодок MAGA (Make America Great Again) с более чем 2000 лодками, катерами и яхтами, отправился в плавание в субботу, чтобы отпраздновать 74-й день рождения президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет The Sun.

Так, 13 июня лодки отправились от пристани Макрей Харбор в Харрисон, округ Макомб, к мосту Амбассадор в Детройте.

Стоит отметить - фактически день рождения Трампа - 14 июня. С 74-летием президента уже поздравила, в частности, пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортегус. Позже к ней присоединился и сам Госсекретарь Майк Помпео.

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День рождения, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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