"Это не имеет смысла": Трамп объяснил, почему решил вывести часть войск из Германии

Трамп подтвердил намерения вывести часть военных из Германии.

Президент США Дональд Трамп заявил о сокращении количества американских военных в Германии до 25 тысяч.

Об этом сообщает Reuters

Сокращение почти 10 тысяч военных, по словам Трампа, является ответом на просрочку в финансировании Германией Североатлантического альянса.

"Мы защищаем Германию, а они нарушители. Это (пребывание войск – ред.), не имеет смысла, поэтому мы планируем сократить военное присутствие до 25 тысяч".

Президент США также считает, что Берлин плохо относится к Вашингтону в сфере торговли. Однако он не уточнил, что именно имеет в виду.

Ранее СМИ сообщали, президент США Дональд Трамп приказал вывести из Германии около 9500 военных. Премьер-министр Польши выразил надежду, что после сокращения военного контингента США в Германии часть этих военных разместят в Польше. В то же время Берлин пока не получил подтверждения из Вашингтона о том, что Соединенные Штаты планируют вывести тысячи военнослужащих из Германии.