В США исключили популярный препарат из списка лекарств против COVID-19

В США исключила препараты на основе гидроксихлорохина из списка лекарств для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Администрация контроля за качеством пищевых продуктов и медикаментов США исключила препараты на основе гидроксихлорохина из списка рекомендованных для лечения COVID-19 лекарств.

Об этом говорится в официальном письме администрации, обнародованном в понедельник.

"Администрация контроля за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) отзывает разрешение на экстренное использование пероральных препаратов хлорохина фосфата (CQ) и гидроксихлорохин сульфата (HCQ) для распространения со Стратегического национального запаса", - отмечается в сообщении.

Как отметили в ведомстве, это решение основывается на новых результатах клинических испытаний, которые привели к выводу, что "этот препарат может быть неэффективным для лечения COVID-19".

Напомним: в прошлом месяце много медицинских специалистов в Европе и других странах предостерегали от применения гидроксихлорохина из-за недостаточного исследования препарата относительно его эффективности и больших угроз для здоровья пациентов от побочных реакций. В частности, Франция в конце мая официально запретила применение препарата с действующим веществом гидроксихлорохин для лечения тяжелых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в стране.

Гидроксихлорохин – противомалярийный препарат, существующий уже не одно десятилетие. Во многих странах в последние месяцы его используют для лечения коронавируса COVID-19.