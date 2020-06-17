Генсек НАТО о выводе войск США из Германии: Этот вопрос имеет значение для всего Альянса

Министры обороны стран НАТО, которые в течение следующих двух дней проведут встречу в режиме телеконференции, обсудят объявленное США намерение сократить собственное военное присутствие в Германии. Как во вторник во время пресс-конференции накануне виртуальной встречи министров заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, этот вопрос выходит за рамки двусторонних отношений между США и Германией и касается безопасности всего Альянса.

"На прошлой неделе появились сообщения в прессе, сейчас такое намерение (о сокращении войск в Германии) было официально подтверждено Соединенными Штатами. Присутствие США в Европе, и, в частности, в Германии, является вопросом, который мы обсуждали с президентом (Трампом) и представителями американской администрации уже в течение нескольких лет. Я ожидаю, что этот вопрос будет предметом обсуждения среди министров на этой неделе, потому что присутствие американских и канадских войск важно для НАТО", - отметил генеральный секретарь НАТО.

Он напомнил, что уточнение американского военного присутствия в Европе не является чем-то новым. В частности, во времена "холодной войны" в Европе находились сотни тысяч американских военнослужащих, впоследствии произошло масштабное уменьшение их количества, и сейчас вновь наблюдается некоторый рост.

"Пока не принято решение, как и когда будет осуществляться такое сокращение. В то же время считаю, что важно провести диалог в НАТО по этому поводу. Это двусторонний вопрос (отношений) между США и Германией, но, безусловно, он имеет значение для всего Альянса. Мое послание – важно сохранить такое присутствие, - это хорошо как для Европы, так и для Северной Америки", - сказал Столтенберг.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе Президент США Дональд Трамп приказал Пентагону сократить количество американских военных, базирующихся в Германии, на 9,5 тысячи человек. По информации открытых источников, сейчас на территории Германии находится 21 объект военной инфраструктуры США, включая базы, склады, медицинские центры и стратегические аэродромы.