Кремль о присоединении Украины к программе расширенных возможностей НАТО: Безусловно, мы на это обратили внимание

Кремль обратил внимание на предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями и считает, что вовлечение в орбиту Североатлантического альянса новых стран не способствует укреплению безопасности в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Безусловно, мы на это обратили внимание", - сказал Песков, комментируя предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

Представитель Кремля отметил, что позиция Москвы в отношении появления НАТО у российских границ последовательна и хорошо известна.

"Мы всегда очень внимательно относимся к приближению военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, мы вынуждены принимать соответствующие необходимые меры по обеспечению собственной безопасности в этой связи", - сказал он.

По его словам, "учитывая характер НАТО и изначальные цели, для которых создавалось НАТО как механизм конфронтации", Россия всегда с большим вниманием наблюдает за процессами, "когда НАТО абсорбирует в себя все новые страны в различных форматах".

"Мы не считаем, что это способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе", - заявил Песков.