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Получение Украиной членства в программе расширенных возможностей НАТО: Кулеба назвал главное достижение

Получение Украиной членства в программе расширенных возможностей НАТО: Кулеба назвал главное достижение
Обновлено 22:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Кулеба рассказал, как Украина получила членство в программе расширенных возможностей НАТО.

Предоставлению Украине статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО предшествовали месяцы кропотливой работы дипломатов, военных, депутатов, маневры, комбинации и тактические договоренности.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.

"Месяцы кропотливой работы дипломатов, военных, депутатов, разведчиков, маневры, комбинации, тактические договоренности, держание одних членов за руку, подталкивание других членов вперед, и результат есть", - отметил он.

По его словам, когда начинался этот процесс получения статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО, мало кто верил в успех.

Министр подчеркнул, что решение Альянса надо было принимать консенсусом, а консенсусом даже не пахло.

"При этом Украина отвечала критериям членства в этой программе, но стратегические политические соображения регионального характера (ну вы поняли) целого ряда членов НАТО удерживали их от предоставления нам заслуженного статуса", - отметил Кулеба.

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Министр рассказал, что решение о предоставлении статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО принималось по процедуре умолчания, которая истекала в пятницу в 16.30 по киевскому времени.

"И до последней минуты существовал риск, что процедура будет нарушена. Но решение есть. И поэтому главное достижение следующее: Украина вместе с друзьями показала, что способна превращать "Нет" на "Да" и обеспечивать в НАТО консенсус по самым сложным вопросам", - отметил Кулеба.

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Как сообщалось, 12 июня Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО (EOP).

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НАТО, МИД, Дмитрий Кулеба.

Автор:

Телеграф
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