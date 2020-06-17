В США планируют сделать вакцину от COVID-19 бесплатной

Вакцина, созданная с федеральным финансированием, будет сначала предложена американцам и лишь потом поставляться в другие страны.

В Администрации президента США Дональда Трампа заявили, что в конечном итоге они намерены сделать вакцину от COVID-19 бесплатной практически для всех в США, кто захочет сделать прививку. Ожидается, что страховые компании покроют стоимость вакцинации для большинства американцев.

Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации на брифинге, посвященном попыткам правительства получить вакцину до конца года, пишет "Голос Америки".

Что касается тех, у кого нет страховки, то чиновник добавил: "Наша роль как федерального правительства состоит в том, чтобы сделать так, чтобы каждый человек, который является уязвимым, который не может позволить себе вакцину, но хочет ее, получил бы ее".

Чиновник сообщил, что вакцина, созданная с федеральным финансированием, будет сначала предложена американцам и лишь потом поставляться в другие страны.

"У нас очень четкие приоритеты – сначала заботимся об американцах, – сказал представитель администрации. – Если же будет излишек, то мы заинтересованы в том, чтобы люди во всем мире были вакцинированы".

Другие страны подписывают отдельные контракты на производство вакцины в других местах, сказал он.

Ранее сообщалось, что ученые нашли дешевое лекарство, которое уменьшают риск умереть от коронавируса.