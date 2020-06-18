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Антирасистские протесты: брат убитого Джорджа Флойда обратился к ООН

Антирасистские протесты: брат убитого Джорджа Флойда обратился к ООН
05:13 Сегодня Телеграф УНИАН
Брат Джорджа Флойда призвал Совет ООН по правам человека провести независимое расследование "убийств полицией чернокожих людей" в Соединенных Штатах и "насилия в отношении мирных демонстрантов". Филонайз Флойд выступил с видеообращением к Совету в Женеве 17 июня, когда там обсуждали расизм и жестокость полиции, сообщает Радио Свобода.

Дебаты были созваны по просьбе африканских стран, которые пытаются расследовать жестокость полиции и расовой дискриминации в Соединенных Штатах.

Дискуссия состоялась после недель протестов в Соединенных Штатах и других странах мира против жестокости полиции и расового неравенства. После смерти другого чернокожего американца, Рейшарда Брукса, которому полицейские во время ареста в Атланте 12 июня дважды выстрелили в спину, начались жестокие беспорядки.

Мишель Бачелет, старший сотрудник Организации Объединенных Наций по правам человека, раскритиковала "необоснованную жестокость", продемонстрированную во время задержания Флойда, и предупредила, что она "стала символом системного расизма, который наносит вред миллионам людей африканского происхождения".

Бачелет также призвала страны противостоять последствиям рабства, и колониализма выплатить репарации.

Протесты в США: американские СМИ игнорируют данные о жертвах беспорядков (Видео)

Как сообщалось ранее, полицейский Дерек Шовен знал убитого Джорджа Флойда, чья смерть вызвала массовые протесты в США. Еще до трагедии между мужчинами вспыхивали конфликты.

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ООН, Протесты, Джордж Флойд.

Автор:

Телеграф
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