Протесты в США: американские СМИ игнорируют данные о жертвах беспорядков (Видео)

Новости мира:Жертвами беспорядков в США стали правоохранители и мирные граждане.

Американские СМИ игнорируют данные о погибших во время массовых беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом говорится в материале телеканала Fox.

"За последнюю пару недель тысячи людей получили ранения, психологические травмы и были разорены. В их числе десятки полицейских, которые пытались защитить общество," - говорится в материале телеканала.

В качестве примера приводится история полицейского из Лас-Вегаса Шейна Маклонаса, который получил пулю в голову во время митинга в понедельник. Помимо него канал выделил среди погибших экс-полицейского Дэвида Дорна, офицера федеральной службы охраны Дэвида-Патрика Андервуда, 22-летнюю девушку Мэри Келли и других.

"Каждый из этих людей заслуживает того, чтобы их запомнили, но вместо этого они забыты и забыты намерено. Пресса предпочтет, чтобы эти протесты вошли в историю, как мирные. Но это не так, отчасти из-за того, что ряд СМИ подливают масло в огонь расовых распрей по всей стране и подстрекают насилие", - отмечается в видеоролике.

Телеканал отмечает, что ответственные за смерть американцев "люди из улицы" должны понести наказание.

Как сообщалось ранее, волна протестов прокатилась США в связи с гибелью 25 мая 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. В интернет попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. Вскоре Флойд скончался в больнице.

ФБР и прокуратура открыли дело относительно правомерности действий правоохранителей. Четверо полицейских, причастных к инциденту, были уволены. Офицер Дерек Шовин, который фигурирует в скандальном видео, был арестован. Ему предъявлены обвинения в убийстве.