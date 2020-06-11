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Протесты в США: американские СМИ игнорируют данные о жертвах беспорядков (Видео)

Протесты в США: американские СМИ игнорируют данные о жертвах беспорядков (Видео)
04:57 Сегодня Телеграф

Новости мира:Жертвами беспорядков в США стали правоохранители и мирные граждане.

Американские СМИ игнорируют данные о погибших во время массовых беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда. 

Об этом говорится в материале телеканала Fox. 

"За последнюю пару недель тысячи людей получили ранения, психологические травмы и были разорены. В их числе десятки полицейских, которые пытались защитить общество," - говорится в материале телеканала. 

В качестве примера приводится история полицейского из Лас-Вегаса Шейна Маклонаса, который получил пулю в голову во время митинга в понедельник. Помимо него канал выделил среди погибших экс-полицейского Дэвида Дорна, офицера федеральной службы охраны Дэвида-Патрика Андервуда, 22-летнюю девушку Мэри Келли и других. 

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"Каждый из этих людей заслуживает того, чтобы их запомнили, но вместо этого они забыты и забыты намерено. Пресса предпочтет, чтобы эти протесты вошли в историю, как мирные. Но это не так, отчасти из-за того, что ряд СМИ подливают масло в огонь расовых распрей по всей стране и подстрекают насилие", - отмечается в видеоролике. 

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 Телеканал отмечает, что ответственные за смерть американцев "люди из улицы" должны понести наказание. 

Как сообщалось ранее, волна протестов прокатилась США в связи с гибелью 25 мая 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. В интернет попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. Вскоре Флойд скончался в больнице.

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ФБР и прокуратура открыли дело относительно правомерности действий правоохранителей. Четверо полицейских, причастных к инциденту, были уволены. Офицер Дерек Шовин, который фигурирует в скандальном видео, был арестован. Ему предъявлены обвинения в убийстве.

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США, Протесты, Джордж Флойд.
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