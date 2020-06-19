Во Флориде - максимальное число случаев COVID-19 за сутки

Органы здравоохранения курортного штата Флорида, который недавно ослабил карантинные ограничения, в пятницу заявили о рекордном количестве новых больных COVID-19, которая на протяжении последнего дня достигла 3,8 тысячи. Об этом говорится в сообщении CNN.

"Департамент здравоохранения штата Флорида сообщил в пятницу о новых 3822 случаях заболевания коронавирусом, что увеличивает количество больных до 89 748 человек", - отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в местных властях, это наибольший показатель заболеваемости в течение суток, зафиксирован в штате в течение всего периода пандемии. При этом предыдущий дневной рекорд – 3 077 случаев был зарегистрирован в четверг. Это означает, что ситуация с распространением болезни в штате стремительно ухудшается на протяжении последних дней.

В целом, по информации Университета медицины имени Джона Хопкинса, по состоянию на пятницу в США зарегистрировано более 2,196 млн зараженных коронавирусом людей.

Причем серьезные вспышки новых заболеваний наблюдаются в штатах Флорида, Аризона, Северная Каролина, где количество новых ежедневных случаев достигает четырехзначных показателей.

По состоянию на 19 июня в мире зафиксировано 8 615 008 случаев коронавируса, в частности 457 029 погибших и 4 562 342 тех, кто выздоровел.