Во Флориде - максимальное число случаев COVID-19 за сутки

"Департамент здравоохранения штата Флорида сообщил в пятницу о новых 3822 случаях заболевания коронавирусом, что увеличивает количество больных до 89 748 человек", - отмечается в сообщении.
Как подчеркнули в местных властях, это наибольший показатель заболеваемости в течение суток, зафиксирован в штате в течение всего периода пандемии. При этом предыдущий дневной рекорд – 3 077 случаев был зарегистрирован в четверг. Это означает, что ситуация с распространением болезни в штате стремительно ухудшается на протяжении последних дней.
В целом, по информации Университета медицины имени Джона Хопкинса, по состоянию на пятницу в США зарегистрировано более 2,196 млн зараженных коронавирусом людей.
Причем серьезные вспышки новых заболеваний наблюдаются в штатах Флорида, Аризона, Северная Каролина, где количество новых ежедневных случаев достигает четырехзначных показателей.
По состоянию на 19 июня в мире зафиксировано 8 615 008 случаев коронавируса, в частности 457 029 погибших и 4 562 342 тех, кто выздоровел.