Ядерные переговоры: представители США и РФ встретятся в Австрии, КНР приглашение отвергла

Специальный представитель президента США Маршалл Биллингсли отправится в Австрию на переговоры с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Об этом говорится в официальном сообщении Государственного департамента США.

Визит состоится в понедельник и вторник для обсуждения "взаимосогласованных тем, связанных с будущим контроля над вооружениями".

"Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китайской Народной Республике присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости всем трем странам добросовестно вести переговоры о контроле над вооружениями", - говорится в заявлении Государственного департамента.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Китай присоединиться к США и России в переговорах по соглашению о контроле над ядерными вооружениями.

Китай неоднократно отвергал приглашения.