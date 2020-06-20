Ядерные переговоры: представители США и РФ встретятся в Австрии, КНР приглашение отвергла

Визит состоится в понедельник и вторник для обсуждения "взаимосогласованных тем, связанных с будущим контроля над вооружениями".
"Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китайской Народной Республике присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости всем трем странам добросовестно вести переговоры о контроле над вооружениями", - говорится в заявлении Государственного департамента.
Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Китай присоединиться к США и России в переговорах по соглашению о контроле над ядерными вооружениями.
Китай неоднократно отвергал приглашения.