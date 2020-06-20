"Пренебрежительный термин": в США переименуют популярный вид мороженого для "достижения расового равноправия"

Американская компания Dreyer's решила изменить название фирменного мороженого "Eskimo", чтобы не унижать эскимосов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Компания привержена делу достижения расового равноправия и считает этот термин пренебрежительным", - отметила главный маркетолог компании Dreyer's Элизабел Маркес.

По информации издания, эскимо создали сто лет назад в 1920 году Кристиан Нелсон и кондитер Рассел Стовер.

Они запатентовали изобретение в 1922 году, а затем продали предприятие на волне роста популярности мороженого в США. Предприятие было приобретено компанией Dreyer's 2007 года.

Сейчас в логотипе и рекламе продукта используется образ мальчика в традиционной меховой одежде эскимосов.