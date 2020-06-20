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"Пренебрежительный термин": в США переименуют популярный вид мороженого для "достижения расового равноправия"

"Пренебрежительный термин": в США переименуют популярный вид мороженого для "достижения расового равноправия"
18:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Американская компания Dreyer's решила изменить название фирменного мороженого "Eskimo", чтобы не унижать эскимосов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Компания привержена делу достижения расового равноправия и считает этот термин пренебрежительным", - отметила главный маркетолог компании Dreyer's Элизабел Маркес.

По информации издания, эскимо создали сто лет назад в 1920 году Кристиан Нелсон и кондитер Рассел Стовер.

Они запатентовали изобретение в 1922 году, а затем продали предприятие на волне роста популярности мороженого в США. Предприятие было приобретено компанией Dreyer's 2007 года.

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Сейчас в логотипе и рекламе продукта используется образ мальчика в традиционной меховой одежде эскимосов.

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США, Мороженое, Эскимо.

Автор:

Телеграф
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