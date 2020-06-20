"Комната, где это произошло": Трамп не смог заблокировать публикацию мемуаров Болтона

Суд в Вашингтоне отклонил просьбу администрации президента США Дональда Трампа остановить публикацию мемуаров бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, поскольку не было доказано, что публикация нанесет непоправимый вред. Об этом информирует BBC.

"Американский судья отклонил просьбу администрации Трампа остановить публикацию мемуаров бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона", - говорится в сообщении.

Судья Ройс Ламберт из окружного суда в Вашингтоне постановил, что правительство США "не смогло доказать, что запрет издания сможет нанести непоправимый вред".

Книгу Болтона "Комната, где это произошло" должны издать 23 июня. В ней Болтон рассказывает о мотивах президента США в принятии решений на фоне желания снова победить на выборах.

Многие утверждения основываются на частных беседах, их правдивость невозможно проверить. Администрация Трампа считает, что книга "составлена из лжи и фальшивых историй".

Ранее газета The New York Times писала, что Болтон в мемуарах подтвердил, что Трамп связывал военную помощь Украине с компроматом на своего соперника Джо Байдена.

Напомним, накануне Белый Дом подал иск против Болтона, чтобы не допустить публикации его мемуаров. Информация о том, что Болтон планирует публикацию появилась в СМИ в ноябре. В январе он заявил о намерениях президента США шантажировать Украину военной помощью.

71-летний Болтон был советником Трампа по нацбезопасности с апреля 2018 года. Осенью 2019 года он подал в отставку по инициативе президента. Трамп заявил, что причиной увольнения послужили разногласия.