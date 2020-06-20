"Комната, где это произошло": Трамп не смог заблокировать публикацию мемуаров Болтона

"Американский судья отклонил просьбу администрации Трампа остановить публикацию мемуаров бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона", - говорится в сообщении.
Судья Ройс Ламберт из окружного суда в Вашингтоне постановил, что правительство США "не смогло доказать, что запрет издания сможет нанести непоправимый вред".
Книгу Болтона "Комната, где это произошло" должны издать 23 июня. В ней Болтон рассказывает о мотивах президента США в принятии решений на фоне желания снова победить на выборах.
Многие утверждения основываются на частных беседах, их правдивость невозможно проверить. Администрация Трампа считает, что книга "составлена из лжи и фальшивых историй".
Ранее газета The New York Times писала, что Болтон в мемуарах подтвердил, что Трамп связывал военную помощь Украине с компроматом на своего соперника Джо Байдена.
Напомним, накануне Белый Дом подал иск против Болтона, чтобы не допустить публикации его мемуаров. Информация о том, что Болтон планирует публикацию появилась в СМИ в ноябре. В январе он заявил о намерениях президента США шантажировать Украину военной помощью.
71-летний Болтон был советником Трампа по нацбезопасности с апреля 2018 года. Осенью 2019 года он подал в отставку по инициативе президента. Трамп заявил, что причиной увольнения послужили разногласия.