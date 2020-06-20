Скачать
Суббота, 20.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
НСЖУ о годовщине смерти журналиста Комарова: Профессия журналиста остается опасной в Украине
НСЖУ о годовщине смерти журналиста Комарова: Профессия журналиста остается опасной в Украине
Ухудшение эпидситуации на Закарпатье: реанимационные отделения переполнены
Ухудшение эпидситуации на Закарпатье: реанимационные отделения переполнены
Усик вернется на ринг в октябре
Усик вернется на ринг в октябре
Июньское солнцестояние 2020: что нужно делать в это время
Июньское солнцестояние 2020: запреты и традиции

"Комната, где это произошло": Трамп не смог заблокировать публикацию мемуаров Болтона

"Комната, где это произошло": Трамп не смог заблокировать публикацию мемуаров Болтона
20:12 Сегодня Телеграф Укринформ
Суд в Вашингтоне отклонил просьбу администрации президента США Дональда Трампа остановить публикацию мемуаров бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, поскольку не было доказано, что публикация нанесет непоправимый вред. Об этом информирует BBC.

"Американский судья отклонил просьбу администрации Трампа остановить публикацию мемуаров бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона", - говорится в сообщении.

Судья Ройс Ламберт из окружного суда в Вашингтоне постановил, что правительство США "не смогло доказать, что запрет издания сможет нанести непоправимый вред".

Книгу Болтона "Комната, где это произошло" должны издать 23 июня. В ней Болтон рассказывает о мотивах президента США в принятии решений на фоне желания снова победить на выборах.

Многие утверждения основываются на частных беседах, их правдивость невозможно проверить. Администрация Трампа считает, что книга "составлена из лжи и фальшивых историй".

"Истории обозленного дурака": Трамп отреагировал на мемуары Болтона

Ранее газета The New York Times писала, что Болтон в мемуарах подтвердил, что Трамп связывал военную помощь Украине с компроматом на своего соперника Джо Байдена.

Напомним, накануне Белый Дом подал иск против Болтона, чтобы не допустить публикации его мемуаров. Информация о том, что Болтон планирует публикацию появилась в СМИ в ноябре. В январе он заявил о намерениях президента США шантажировать Украину военной помощью.

71-летний Болтон был советником Трампа по нацбезопасности с апреля 2018 года. Осенью 2019 года он подал в отставку по инициативе президента. Трамп заявил, что причиной увольнения послужили разногласия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Белый дом, Дональд Трамп, Джон Болтон.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умеренное потребление алкоголя в зрелом возрасте: в чем польза
02 Какие фрукты надо есть, чтобы омолодить кровь
03 Главные симптомы тромбоза: как вовремя распознать проблему
04 "Муза-чудовище" Сальвадора Дали: малоизвестные факты из жизни Галы Дьяконовой (Фото)
05 Впервые опубликованы китайские снимки мест посадок "Аполлонов" на Луне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Это бесплатно: Минцифры возьмется за обучение предпринимателей
Минцифры возьмется за обучение предпринимателей
&quot;Хотели, чтобы мы не дышали&quot;: Лукашенко объяснил, почему в Беларуси нет карантина
Лукашенко объяснил, почему в Беларуси нет карантина
Двадцать нарушений режима &quot;тишины&quot;: оккупанты лупили с тяжелой артиллерии, двое украинских защитников ранены
День в ООС: двое военнослужащих ВСУ ранены
&quot;Тайна ждет вас в сентябре&quot;: создатели &quot;Шерлока Холмса&quot; заинтриговали фанатов коротким анонсом (Видео)
Создатели "Шерлока Холмса" заинтриговали фанатов коротким анонсом (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь