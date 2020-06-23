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США восстанавливаются после пандемии: выдача рабочих виз приостановлена

США восстанавливаются после пандемии: выдача рабочих виз приостановлена
04:33 Сегодня Телеграф УНИАН
Представители администрации президента США сообщили, что страна намерена приостановить выдачу рабочих виз до конца 2020 года. Об этом сообщает Reuters.

"Президент Дональд Трамп продлевает и расширяет приостановление действия некоторых виз до конца года, чтобы американские рабочие заняли первое место по мере того, как мы оправляемся от экономических последствий коронавируса", - сообщили в Белом доме.

Благодаря такому решению, по данным источников, в США освободится до полумиллиона рабочих мест.

Данный указ распространяется на визы H-1B, H-2B, H-4, L-1 и некоторые визы J-1.

Визы H-1B используются для квалифицированных рабочих и широко распространены в технологической отрасли. Визы H-2B применяются к сезонным рабочим. Визы H-4 выдаются супругам владельцев виз H-1B.

Визы J-1 выдаются исследователям, ученым, в то время как визы L-1 используются для руководителей, переезжающих в США с должностей за рубежом с одним и тем же работодателем.

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Выдача виз будет установлена для зарубежных специалистов, сезонных рабочих виз, а также иных видов виз с некоторыми исключениями.

Как сообщалось ранее, в апреле президент Дональд Трамп пообещал подписать указ о временном прекращении иммиграции в США и заявил, что собирается приостановить выдачу грин-карт из-за распространения коронавируса.

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Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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