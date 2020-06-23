Возле Белого дома протестующие пытались свалить статую бывшего президента (Видео)

Протестующие накинули веревку на статую, пытаясь опрокинуть ее. На одной из сторон монумента написали слово "убийца". Однако вмешалась полиция и разогнала участников акции. Об этом сообщает The New York Times. Президент США Дональд Трамп отреагировал на произошедшее в Twitter, написав, что "множество людей арестованы за позорный вандализм над великолепном статуей Эндрю Джексона". Эндрю Джексон был рабовладельцем, а также массово переселял индейцев в резервации с целью расчистить территорию для поселенцев.