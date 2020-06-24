Протесты в США: причастным к разрушениям памятников грозит до 10 лет тюрьмы

Президент США Дональд Трамп выдал распоряжение, согласно которому разрушение или свержение памятников или иного имущества в федеральной собственности может караться заключением на срок до 10 лет. Об этом он написал в Twitter.

"Отдал распоряжение федеральному правительству арестовывать всех, кто разрушает или уничтожает любой памятник, статую или иную федеральную собственность в США, с возможным заключением на срок до 10 лет, как предусмотрено Законом о сохранении мемориалов ветеранам или другими соответствующими законами", - написал Трамп.

Как сообщалось ранее, волна протестов прокатилась по США в связи с гибелью 25 мая 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда.

В сеть попало видео, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к асфальту шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. Вскоре Флойд скончался в больнице.

ФБР и прокуратура открыли дело о правомерности действий правоохранителей. Четверо полицейских, причастных к инциденту, были уволены.