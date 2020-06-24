Скачать
Среда, 24.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
МОН не переводит школы на обязательную дистанционную форму обучения
МОН не переводит школы на обязательную дистанционную форму обучения
Дещица: Есть необходимость снятия всех ограничений на границе с Польшей
Дещица: Есть необходимость снятия всех ограничений на границе с Польшей
В ПСЖ сообщили, что три футболисты клуба переболели коронавирусом
В ПСЖ сообщили, что три футболисты клуба переболели коронавирусом
Какие Ваши сильные стороны: психологический тест
Какие Ваши сильные стороны: психологический тест

Протесты в США: причастным к разрушениям памятников грозит до 10 лет тюрьмы

Протесты в США: причастным к разрушениям памятников грозит до 10 лет тюрьмы
Обновлено 01:03 Сегодня Телеграф Укринформ
Президент США Дональд Трамп выдал распоряжение, согласно которому разрушение или свержение памятников или иного имущества в федеральной собственности может караться заключением на срок до 10 лет. Об этом он написал в Twitter.

"Отдал распоряжение федеральному правительству арестовывать всех, кто разрушает или уничтожает любой памятник, статую или иную федеральную собственность в США, с возможным заключением на срок до 10 лет, как предусмотрено Законом о сохранении мемориалов ветеранам или другими соответствующими законами", - написал Трамп.

Как сообщалось ранее, волна протестов прокатилась по США в связи с гибелью 25 мая 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда.

В сеть попало видео, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к асфальту шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. Вскоре Флойд скончался в больнице.

Трамп обвинил Обаму в государственной измене

ФБР и прокуратура открыли дело о правомерности действий правоохранителей. Четверо полицейских, причастных к инциденту, были уволены.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Протесты, Дональд Трамп, Джордж Флойд.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Любимый летний салат оказался опасен: чем вредно сочетание огурцов и помидоров
02 Разумков: в Раде COVID-19 переболело 15-17 нардепов
03 Майк Тайсон показал свою скорость (Видео)
04 Разумков: Пока рано говорить о повышении зарплат депутатам
05 КДК УАФ разобрал работу арбитра в матче Динамо - Колос
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ПФУ: С начала месяца выплатили 93,3% пенсий
ПФУ: С начала месяца выплатили 93,3% пенсий
Мексику тряхнуло на 7,7 баллов (Видео)
Мексику тряхнуло на 7,7 баллов (Видео)
Эпидемия COVID-19: На ЧАЭС подтвержден случай коронавируса
Эпидемия COVID-19: На ЧАЭС подтвержден случай коронавируса
&quot;Это ужасный конец&quot;: Элизабет Херли отреагировала на самоубийство экс-бойфренда
"Это ужасный конец": Элизабет Херли отреагировала на самоубийство экс-бойфренда
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь