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Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Обновлено 07:29 Сегодня Телеграф Укринформ
Президент США Дональд Трамп в понедельник без озвучивания каких-либо доказательств и аргументов заявил, что его предшественник, Барак Обама, совершил государственную измену, когда разрешил начать расследование в отношении контактов кампании Трампа с Россией. Об этом нынешний глава американской администрации сказал в интервью CBN News.

"Измена. Измена. Это предательство... Послушайте, когда я ушел (в президенты – ред.) длительное время назад, они шпионили за моей кампанией", - заявил Трамп в интервью телеканалу во дворике Белого дома.

При этом он намекнул, что с нетерпением ждет результатов расследования спецпрокурора США Джона Дурема под руководством генпрокурора Уильяма Барра, которые изучают, соответствуют ли закону действия ФБР, положившие начало "российскому" расследованию.

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"Я хочу при этом оставаться в стороне, иначе это будет выглядеть как политическое вмешательство", - отметил Трамп.

Напомним: сейчас спецпрокурор Джон Дурем ведет дело о вмешательстве ФБР в предвыборную кампанию Трампа в 2016 году, когда правоохранители наткнулись на скрытые контакты его команды с россиянами. При этом, лояльный к Трампу генпрокурор Уильям Барр в мае заявил, что это расследование не приведет к привлечению Обамы и экс-вице-президента Джо Байдена к ответственности. К слову, последний сейчас является политическим соперником Трампа на президентских выборах в США.

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Все по теме:

США, Барак Обама, Дональд Трамп, Госзмена.

Автор:

Телеграф
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