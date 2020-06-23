Трамп обвинил Обаму в государственной измене

"Измена. Измена. Это предательство... Послушайте, когда я ушел (в президенты – ред.) длительное время назад, они шпионили за моей кампанией", - заявил Трамп в интервью телеканалу во дворике Белого дома.
EXCLUSIVE: President Trump on what crime President Obama would have been potentially committing regarding the previous administration spying on his campaign: "Treason. It’s treason." Watch the explosive clip from my White House interview with @realDonaldTrump @POTUS @WhiteHouse pic.twitter.com/IFui3fNigS
— David Brody (@DavidBrodyCBN) June 22, 2020
При этом он намекнул, что с нетерпением ждет результатов расследования спецпрокурора США Джона Дурема под руководством генпрокурора Уильяма Барра, которые изучают, соответствуют ли закону действия ФБР, положившие начало "российскому" расследованию.
"Я хочу при этом оставаться в стороне, иначе это будет выглядеть как политическое вмешательство", - отметил Трамп.
Напомним: сейчас спецпрокурор Джон Дурем ведет дело о вмешательстве ФБР в предвыборную кампанию Трампа в 2016 году, когда правоохранители наткнулись на скрытые контакты его команды с россиянами. При этом, лояльный к Трампу генпрокурор Уильям Барр в мае заявил, что это расследование не приведет к привлечению Обамы и экс-вице-президента Джо Байдена к ответственности. К слову, последний сейчас является политическим соперником Трампа на президентских выборах в США.