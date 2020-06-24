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Twitter увидел в сообщении Трампа "угрозу причинения ущерба определенным группам"

Twitter увидел в сообщении Трампа "угрозу причинения ущерба определенным группам"
Обновлено 02:07 Сегодня Телеграф Укринформ
Компания Twitter, которая не может блокировать сообщения от президента США, обозначила один из его последних сообщений с реакцией на протесты как такое, что угрожает определенным группам людей. Соответствующая отметка от Twitter Safety появилась во вторник над высказыванием главы Белого дома.

"Мы разместили над этой заметкой общественное предупреждение о нарушениях нашей политики против жестокости, в частности, из-за наличия угроз причинения ущерба определенным группам",- отметили в компании.

Таким образом, Twitter отреагировал на запись президента Трампа, где он угрожал применением силы к протестующим, если они попытаются воплотить свои намерения и разместят "Автономную зону" под Белым домом.

"Никогда не будет "Автономной зоны" в Вашингтоне, пока я являюсь вашим Президентом. Если они попытаются, то встретятся с серьезной силой"! - отметил глава Белого дома.

После смерти в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, по всей территории США вспыхнули массовые акции протеста. Манифестанты громили магазины, частный бизнес, потом переключились на свержение памятников выдающимся лицам, которые руководили США в период рабства.

Протесты в США: причастным к разрушениям памятников грозит до 10 лет тюрьмы

В Сиэтле (штат Вашингтон) протестующие создали так называемую "автономную зону", свободную от полиции, которую американские комментаторы связали с проявлением анархизма. Позже манифестанты заявили о намерении организовать подобное под Белым домом.

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Все по теме:

Протесты, Дональд Трамп, Twitter.

Автор:

Телеграф
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