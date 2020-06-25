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Миллионы баррелей топлива для Мадуро: США расширили санкции против Ирана

Миллионы баррелей топлива для Мадуро: США расширили санкции против Ирана
Обновлено 00:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявил о введении санкций против капитанов пяти иранских танкеров в связи с тем, что они доставили миллионы баррелей бензина для режима Мадуро в Венесуэле. Об этом говорится в официальном сообщении, обнародованном в среду на сайте Минфина Соединенных Штатов.

"Сегодня OFAC ввел ограничительные меры против капитанов пяти судов, которых использовали Судоходные линии Ирана IRISL и национальная танкерная компания Ирана NITC (которые находятся под санкциями США), для доставки иранского бензина нелегитимному режиму Мадуро в Венесуэле", - подчеркнули в американском ведомстве.

Санкции введены против капитанов танкеров CLAVEL, PETUNIA, FORTUNE, FOREST и FAXON.

Как заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин, "поддержка иранским режимом авторитарного и коррумпированного режима в Венесуэле неприемлема". По его словам, администрация США "продолжит использовать свои полномочия для того, чтобы помешать этому".

В общей сложности, как сообщили в OFAC, Иран перевез в Венесуэлу 1,5 млн баррелей бензина и бензиновых компонентов.

Как сообщалось, 26 марта Вашингтон объявил о введении санкций против 20 компаний из Ирана и Ирака, которые использовались в интересах Корпуса стражей исламской революции - вооруженного формирования режима в Тегеране, которое США признали террористическим.

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18 марта США ввели санкции против девяти иностранных компаний и трех физических лиц за их пособничество иранскому режиму, которое позволяет Тегерану "продолжать агрессивное поведение".

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Иран, Санкции, Венесуэла.

Автор:

Телеграф
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