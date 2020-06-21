Авиакатастрофа под Тегераном: Зеленский пригрозил Ирану международными судами

Владимир Зеленский заявил, что если Иран не выполнит свои обещания по сбитому украинскому самолету, Украина будет обращаться в международные суды.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что если Иран не выполнит свои обещания и взятые на себя обязательства по ситуации со сбитым в начале 2020 года под Тегераном самолетом авиакомпании МАУ, то Украина будет обращаться в международные суды.

"Я надеюсь, что в конечном итоге мы сможем рассчитывать на политику иранского правительства, ориентированную на результат. Потому что речь не только о невозврате нам чёрных ящиков. А также и о других обещаниях. Они должны принести официальные извинения. Они должны выплатить адекватные компенсации... Они должны сделать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора, и они знают нашу позицию, кроме как обращаться в международные суды", - сказал он в интервью по Skype канадскому изданию The Globe and Mail.

Напоминаем, канадские юристы добиваются группового иска от имени родственников людей, погибших в результате крушения украинского самолета МАУ. Они хотят добиться от Ирана компенсации в меньшей мере $1,1 млрд.