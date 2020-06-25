Трамп об оборонных расходах НАТО: Я не буду доволен до тех пор, пока все не будут достаточно платить

"Я не буду доволен до тех пор, пока все не будут достаточно платить", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.
По словам Трампа, сейчас, помимо США свои финансовые обязательства, касающиеся обороны, полностью выполняют только восемь стран НАТО.
В частности, президент в очередной раз раскритиковал ФРГ, которая ещё далека от цели, стоящей перед всеми членами альянса: тратить на оборону не менее 2% от ВВП.
Трамп рассказал, что по поводу оборонных расходов разошёлся во мнениях с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Он сказал, что проделана хорошая работа, а я ответил, что все недостаточно хорошо", - заявил президент США.