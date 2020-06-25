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Изготовление гиперзвукового оружия: Трамп применил закон об оборонном производстве

Изготовление гиперзвукового оружия: Трамп применил закон об оборонном производстве
Обновлено 06:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Президент США Дональд Трамп сообщил, что решил применить закон об оборонном производстве, чтобы ускорить получение высокотемпературных композитных материалов для ракет.

В меморандуме для главы Пентагона Трамп пояснил, что такие материалу нужны "для гиперзвуковых ракет, ракет стратегического назначения, космических ракет".

"Все это нужно для национальной обороны", - подчеркнул президент.

Трамп определил, что без его вмешательства и применения закона об оборонном производстве "промышленность США не будет способна вовремя предоставить нужные производственные мощности для высокотемпературных и сверхвысокотемпературных композитных материалов".

Трамп раскритиковал Германию: Вы тратите миллиарды долларов на Россию, а потом мы должны защищать вас от России?

Закон об оборонном производстве было принят в 1950 году. Его начали применять в ходе войны в Корее. С тех пор действие закона регулярно продлевали. Одно из его положений даёт возможность администрации США требовать от частных компаний делать своим приоритетом производство определенных материалов, необходимых государству для обеспечения обороны страны. При этом компании должны выполнять эти заказы даже если условия контрактов им не очень выгодны.

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Дональд Трамп, Гиперзвуковое оружие.

Автор:

Телеграф
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