Скачать
Четверг, 25.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 24 июня: Украино-турецкий меморандум, коронавирус и непогода в Украине
Итоги дня 24 июня: Украино-турецкий меморандум, коронавирус и непогода в Украине
В Украину возвращается жара, но запад еще будет заливать
В Украину возвращается жара, но запад еще будет заливать
Баталия Аталанта - Лацио 3:2 (Обзор матча)
Баталия Аталанта - Лацио 3:2 (Обзор матча)
День Петра Солнцеворота: народные приметы и запреты 25 июня
День Петра Солнцеворота: народные приметы и запреты 25 июня

Трамп: Часть американских военных из Германии отправятся в Польшу

Трамп: Часть американских военных из Германии отправятся в Польшу
Обновлено 07:37 Сегодня Телеграф Укринформ
Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали в Белом доме декларацию относительно содействия Вашингтона в развитии в Польше атомной энергетики и технологии 5G.

Во время совместной пресс-конференции в Белом доме Дуда и Трамп также заявили о возможном увеличении американского военного присутствия в Польше и участие польских специалистов в разработке американцами вакцины, и лекарств против коронавируса.

“В ближайшее время будет подписано соглашение между правительствами США и Польши, которая будет давать возможность начать работу над проектной документацией по производству ядерной энергии в нашей стране”,- заявил Дуда.

Он добавил, что компании с обеих сторон уже делаются последние согласования по этому поводу.

Трамп подчеркнул, что страны сотрудничают над защитой критически важной инфраструктуры и технологий. “Поэтому, мы подписали совместную декларацию об 5G”,- заявил глава Белого дома.

Трамп отметил, что США “с нетерпением ждут подписания соглашения о сотрудничестве в сфере обороны”. Глава Белого дома отметил, что США частично выводить свои войска из Германии. Следовательно, часть из них должен вернуться в США, а другое – переместиться до других мест в Европе, в частности и в Польше.

Трамп раскритиковал Германию: Вы тратите миллиарды долларов на Россию, а потом мы должны защищать вас от России?

Дуда подтвердил, что стороны говорили о возможности “дальнейшего увеличения присутствия американских войск в Польше”. Он подчеркнул, что попросил Трампа не выводить американский контингент из Европы. Президент РП отметил, что Польша готова принять у себя больше американских военнослужащих.

Как известно, визит Дуды в США состоялся за четыре дня до президентских выборов в Польше, которые состоятся 28 июня. Следовательно, в публичном пространстве Польши нередкой является мнение, что визит в Вашингтон является важным элементом избирательной кампании Дуды, который борется за переизбрание на вторую президентскую каденцию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Польша, Войска США, Дональд Трамп, Анджей Дуда.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине отреагировали на "военные парады" РФ в ОРДЛО и оккупированном Крыму
02 В суде обжаловали запрет ездить в РФ по внутреннему украинскому паспорту
03 Нацгвардейцев хотят обязать носить опознавательные знаки во время охраны порядка на массовых мероприятиях
04 Выберите фигуру, и она расскажет о Вашем настоящем характере: простой тест
05 Зеленский: Киев прорабатывает текст украино-турецкого меморандума по вопросу строительства жилья для переселенцев из Крыма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Еще двое депутатов в Армении заразились коронавирусом
Еще двое депутатов в Армении заразились коронавирусом
Землетрясение в Мексике: число погибших возросло до 10
Землетрясение в Мексике: число погибших возросло до 10
Боевики снизили активность - за сутки пять обстрелов
Боевики снизили активность - за сутки пять обстрелов
Конец ретроградной Венеры 25 июня 2020 года: Знаки Зодиака, которые будут счастливы в любви
Конец ретроградной Венеры 25 июня 2020 года: Знаки Зодиака, которые будут счастливы в любви
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь