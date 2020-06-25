Трамп: Часть американских военных из Германии отправятся в Польшу

Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали в Белом доме декларацию относительно содействия Вашингтона в развитии в Польше атомной энергетики и технологии 5G.

Во время совместной пресс-конференции в Белом доме Дуда и Трамп также заявили о возможном увеличении американского военного присутствия в Польше и участие польских специалистов в разработке американцами вакцины, и лекарств против коронавируса.

“В ближайшее время будет подписано соглашение между правительствами США и Польши, которая будет давать возможность начать работу над проектной документацией по производству ядерной энергии в нашей стране”,- заявил Дуда.

Он добавил, что компании с обеих сторон уже делаются последние согласования по этому поводу.

Трамп подчеркнул, что страны сотрудничают над защитой критически важной инфраструктуры и технологий. “Поэтому, мы подписали совместную декларацию об 5G”,- заявил глава Белого дома.

Трамп отметил, что США “с нетерпением ждут подписания соглашения о сотрудничестве в сфере обороны”. Глава Белого дома отметил, что США частично выводить свои войска из Германии. Следовательно, часть из них должен вернуться в США, а другое – переместиться до других мест в Европе, в частности и в Польше.

Дуда подтвердил, что стороны говорили о возможности “дальнейшего увеличения присутствия американских войск в Польше”. Он подчеркнул, что попросил Трампа не выводить американский контингент из Европы. Президент РП отметил, что Польша готова принять у себя больше американских военнослужащих.

Как известно, визит Дуды в США состоялся за четыре дня до президентских выборов в Польше, которые состоятся 28 июня. Следовательно, в публичном пространстве Польши нередкой является мнение, что визит в Вашингтон является важным элементом избирательной кампании Дуды, который борется за переизбрание на вторую президентскую каденцию.