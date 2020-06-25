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США ввели новые санкции, пострадает металлургия Ирана

США ввели новые санкции, пострадает металлургия Ирана
21:50 Сегодня Телеграф УНИАН
США ввели санкции против крупнейших компаний, действующих в металлургическом секторе Ирана, а также их торговых агентов, зарегистрированных за рубежом. Об этом сообщает Министерство финансов США.

"Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввел ограничения против четырех сталелитейных, алюминиевых и металлургических компаний, действующих в металлургическом секторе Ирана, в том числе против Mobarakeh Steel Company - крупнейшего производителя стали в Иране", - отмечается в сообщении.

Кроме того, санкции введены против торговых агентов Mobarakeh Steel Company, один из которых зарегистрирован в Германии, еще три - в Объединенных Арабских Эмиратах. Как подчеркнули в Минфине США, в совокупности эти торговые агенты обеспечивали продажи металлургической компании Mobarakeh на десятки миллионов долларов в пользу режима в Иране, который "продолжает усилия по дестабилизации в мире".

Министр финансов США Стивен Мнучин в связи с этим заявил, что Соединенные Штаты "продолжат изолировать ключевые сектора иранской экономики, пока их доходы не будут переориентированы на благосостояние иранского народа".

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США последовательно вводят санкции против Ирана с целью ограничения его действий, направленных на усиление напряжения в регионе Ближнего Востока, а также недопущения развития ракетно-ядерных программ, которые угрожают миру в целом.

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США, Иран, Санкции.

Автор:

Телеграф
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