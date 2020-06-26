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Трамп планирует расширить добычу нефти в заповеднике на Аляске

Трамп планирует расширить добычу нефти в заповеднике на Аляске
Обновлено 08:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Президент США Дональд Трамп намерен расширить площади добычи нефти в заповеднике на Аляске

Бюро землеустройства министерства внутренних дел США обнародовало план, в соответствии с которым для добычи нефти будут открыты 7,5 млн из 9,3 млн гектаров Национального нефтяного заповедника на Аляске.

Ранее администрация предыдущего американского президента Барака Обамы открыла для нефтедобычи около половины заповедных площадей.

"Президент Трамп взял на себя обязательство расширить доступ к огромному энергетическому потенциалу нашей страны", - заявил министр внутренних дел США Дэвид Бернар.

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План Трампа позволит вести разработки на всем озере Тешекпук на севере Аляски и развивать новые районы вдоль реки Колвилл на западе штата.

Эксперты отмечают, что реализация плана Трампа позволит увеличить добычу топлива примерно на 500 тыс. баррелей в день в течение 20 лет.

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Все по теме:

США, Нефть, Аляска, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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