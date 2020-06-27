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В США бариста отказался обслуживать агрессивную клиентку без маски: получил $50 тысяч чаевых

В США бариста отказался обслуживать агрессивную клиентку без маски: получил $50 тысяч чаевых
17:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер
В Калифорнии женщина в соцсетях написала гневный пост, чтобы пристыдить бариста за банальное соблюдение правил во время пандемии - он отказался обслуживать ее без маски. Зато люди поддержали парня и насобирали ему 50 тысяч долларов чаевых. Об этом сообщает Independent.

В частности, Эмбер Линн Жиль опубликовала фотографию работника "Starbucks" Ленина Гутьерреса в фейсбуке и рассказала, что он отказался обслуживать ее, потому что она не имела маски. Она добавила, что защитные маски "тупые, как и те, кто их носит".

Ожидаемой поддержки женщина не получила. Тысячи людей отметили, что закон штата Калифорния требует, чтобы люди, за некоторыми исключениями, носили маски в общественных местах. На платформе GoFundMe даже начали сбор средств, чтобы отметить работу 24-летнего парня чаевыми в знак поддержки. По состоянию на утро субботы там уже накопилось 50 тысяч долларов.

Как рассказал бариста и начинающий танцовщик об инциденте в видео впоследствии, он собирался показать ей распоряжение, которым требуется ношение масок, но женщина отказалась слушать и ушла, обозвав людей "овцами". Впоследствии она вернулась, чтобы уточнить имя парня. Поблагодарив за чаевые в видео, он добавил "Я хочу напомнить всем, чтобы вы были добры друг к другу и любили друг друга".

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Как отмечается, требование носить маски вступила в силу в штате 18 июня. От этого освобождены только дети в возрасте до двух лет и те, у кого есть определенные медицинские противопоказания.

В интервью одному из каналов Эмбер Линн Жиль, ко всему прочему еще и противница вакцинации, заявила, что ее "дискриминировали". Она намекнула, что имеет противопоказания к ношению масок, но отказалась сообщить какие именно.

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Калифорния, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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