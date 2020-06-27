Съездил на парад в Москву: министр обороны Сербии заразился коронавирусом

Министр обороны Сербии Александар Вулин, который недавно вернулся из Москвы, получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает телерадиокомпания РТС.

Вулин на этой неделе участвовал в праздновании победы во Второй мировой войне на Красной площади в Москве.

В то же время в министерстве обороны Сербии утверждают, что Вулин был протестирован после того, как один из госсекретарей был госпитализирован после положительного теста на коронавирус.

В министерстве говорят, что министр обороны чувствует себя хорошо, и поскольку не имеет никаких симптомов болезни COVID-19 находится в самоизоляции.

Вулин продолжает исполнять обязанности министра обороны, следуя всем рекомендациям во время самоизоляции.

"Министр обороны Александар Вулин вновь призывает всех граждан соблюдать меры, принятых республиканским кризисным штабом и правительством Сербии для предотвращения распространения и преодоления вирусной инфекции COVID-19 ", - говорится в заявлении Министерства.