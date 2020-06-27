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Съездил на парад в Москву: министр обороны Сербии заразился коронавирусом

Съездил на парад в Москву: министр обороны Сербии заразился коронавирусом
Обновлено 15:07 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер
Министр обороны Сербии Александар Вулин, который недавно вернулся из Москвы, получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает телерадиокомпания РТС.

Вулин на этой неделе участвовал в праздновании победы во Второй мировой войне на Красной площади в Москве.

В то же время в министерстве обороны Сербии утверждают, что Вулин был протестирован после того, как один из госсекретарей был госпитализирован после положительного теста на коронавирус.

В министерстве говорят, что министр обороны чувствует себя хорошо, и поскольку не имеет никаких симптомов болезни COVID-19 находится в самоизоляции.

Вулин продолжает исполнять обязанности министра обороны, следуя всем рекомендациям во время самоизоляции.

Эпидемия COVID-19: Украину признали страной с высокими темпами распространения коронавируса

"Министр обороны Александар Вулин вновь призывает всех граждан соблюдать меры, принятых республиканским кризисным штабом и правительством Сербии для предотвращения распространения и преодоления вирусной инфекции COVID-19 ", - говорится в заявлении Министерства.

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Все по теме:

Сербия, Россия, Коронавирус, Александар Вулин, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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