Помпео обвинил Иран в нарушении оружейного эмбарго и призвал ООН "прислушаться к Ближнему Востоку"

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Совет Безопасности ООН продлить эмбарго на поставки оружия в Иран, действие которого должно истечь в октябре. Об этом глава Госдепа заявил во время виртуального выступления перед членами Совбеза ООН.

"Иран уже сейчас нарушает "оружейное" эмбарго - еще до того, как оно подошло к завершению", - сказал Помпео.

В связи с этим госсекретарь призвал "прислушаться к Ближнему Востоку" – от Израиля до стран Персидского залива. Он подчеркнул, что именно эти государства, которые являются наиболее уязвимыми перед "хищническим поведением" Ирана, единогласно требуют продлить санкции против Тегерана.

"Если Иран не представляет угрозу для мира, требующей коллективного реагирования, тогда я не знаю как это можно трактовать", - резюмировал глава американской дипломатии.

Как известно, администрация США во главе с Трампом занимает последовательную позицию давления на Иран, обвиняя его в поддержке терроризма в регионе Ближнего Востока и создании угроз для всего мира.