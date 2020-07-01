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"Сговор" РФ с Талибаном: Помпео поговорил с представителем афганских боевиков

"Сговор" РФ с Талибаном: Помпео поговорил с представителем афганских боевиков
Обновлено 03:48 Сегодня Телеграф УНН
Государственный департамент Соединенных Штатов подтвердил, что государственный секретарь Майк Помпео провел видеоконференцию с экстремистской группировкой "Талибан", во время которой он предостерег боевиков от нападений на американских военных. Об этом сообщает Радио Свобода.

По заявлению Госдепартамента, Помпео 29 июня провел беседу с представителем группировки Абдуль-Гани Барадара, который сейчас находится в Катаре, по имплементации февральской сделки между Вашингтоном и боевиками.

"Государственный секретарь дал понять, что от Талибана ожидается выполнение их обязательств, среди них - обязательство не нападать на американцев", - сказала пресс-секретарь Департамента Морган Ортагус.

Ранее об этих переговорах сообщил сам "Талибан".

Как сообщалось ранее, февральское соглашение предусматривает вывод американских войск и призвана проложить путь к мирным переговорам между талибами и правительством Афганистана, поддерживаемым США.

СМИ: РФ предлагала деньги талибам за убийство военных США в Афганистане

Общение талибов и Помпео происходит во время, когда президент США Дональд Трамп сталкивается со все большим давлением. Политические оппоненты требуют от него объяснений относительно того, почему он ничего не сделал после получения сообщений, якобы Москва предлагала и платила боевикам, связанным с талибами, за убийство американских солдат в Афганистане.

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Все по теме:

Россия, Талибан, Майк Помпео.

Автор:

Телеграф
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