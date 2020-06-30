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"Сговор" России и Талибана: Конгресс США требует от Трампа ответов

"Сговор" России и Талибана: Конгресс США требует от Трампа ответов
Обновлено 00:44 Сегодня Телеграф Укринформ
Члены Конгресса США от обеих партий требуют больше информации от Белого дома и разведструктур страны о возможном заказе со стороны ГРУ ГШ России нападений и убийств американских военных в Афганистане. Об этом говорится в заявлениях и письмах самих американских законодателей.

"Неотложными являются вопросы, был ли проинформирован президент, а если нет, то почему нет? И почему Конгресс не был проинформирован? Поэтому я немедленно требую проведения межведомственного брифинга для всех членов Палаты представителей", - отметила в письме директору Национальной разведки США спикер Палаты представителей конгрессвумен от демократов Нэнси Пелоси.

Она подчеркнула, что Конгресс и страна требуют ответов прямо сейчас.

"Тревожная тишина и бездействие администрации угрожают жизням наших войск и наших партнеров по коалиции", - подчеркнула влиятельная представительница Демократической партии.

В то же время сенатор-республиканец Линдси Грэм сразу после появления публикации о возможной причастности России к нападениям талибов на американских военных в Афганистане также отметил, что этот вопрос требует серьезного внимания.

"Я ожидаю, что администрация Трампа серьезно отнесется к таким обвинениям и немедленно сообщит Конгрессу о достоверности этих сообщений", - отметил сопартиец президента.

Напомним, в пятницу газета New York Times опубликовала расследование, авторы которого утверждают, что некое подразделение российской военной разведки, якобы связанное с попытками покушений в Европе, в прошлом году якобы предлагало вознаграждения за успешные нападения на коалиционные войска в Афганистане - в том числе американских военных.

Как сообщалось, у Трампа отрицают, что он знал о "заговоре" России с талибами против США.

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Все по теме:

Афганистан, Россия, Талибан, Конгресс США, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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