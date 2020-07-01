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"Сговор" России и Талибана: Сенат США требует разъяснений от глав Госдепа и Пентагона

"Сговор" России и Талибана: Сенат США требует разъяснений от глав Госдепа и Пентагона
Обновлено 06:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Влиятельные сенаторы-демократы вызвали госсекретаря Майкла Помпео и министра обороны Марка Эспера на слушания для разъяснения реакции правительства США на сообщения о подрывной деятельности России в Афганистане. Об этом говорится в открытом письме, обнародованном на сайте комитета по вопросам международных отношений Сената США.

"Учитывая серьезный характер обвинений, мы просим вас явиться в Сенат на этой неделе для ответов на вопросы", - отмечается в письме.

Сенаторы также выразили обеспокоенность по поводу необъяснимого отношение Трампа к Путину, напомнив об отказе главы Белого дома вводить санкции против российского правительства, а также о его неудачном предложении пригласить Россию на саммит G7.

Кроме того, законодатели указали на недавнюю инициативу вывести американский контингент из Германии без консультаций с Конгрессом или союзниками в Берлине.

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"Эти решения четко направлены на поддержку интересов президента РФ Владимира Путина и одновременно создают лишний риск для военнослужащих США. Вместо того, чтобы использовать все имеющиеся инструменты для борьбы против угроз со стороны России нашим силам, президент стремился нормализовать отношения США (с РФ – ред.) и вознаградить Кремль", - отмечается в документе, который подписали влиятельные сенаторы-демократы Боб Менендез, Джек Рид и Дик Дурбин.

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Все по теме:

Афганистан, Россия, Талибан, Пентагон, Сенат США, Госдеп США.

Автор:

Телеграф
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