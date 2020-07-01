"Сговор" РФ и талибов: в Конгрессе раскритиковали Трампа и требуют новых санкций против России

После сообщений о намерениях России платить талибам за теракты против военных США и сил коалиции в Афганистане Вашингтон должен ввести против Москвы соответствующие санкции. Об этом на пресс-конференции заявил глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей США Адам Шифф.

"Учитывая эти обвинения (в адрес РФ – ред.) президент Соединенных Штатов не должен приглашать Россию на саммит G7 или (восстанавливать – ред.) G8. Мы должны рассмотреть, какие санкции будут целесообразными, чтобы сдержать дальнейшую злонамеренную активность России", - подчеркнул влиятельный конгрессмен-демократ.

Шифф вместе с коллегами сделал это заявление после пресс-брифинга в Белом доме. Члены Демократической партии выступили с острой критикой президента Трампа, который отрицает, что знал о ситуации вокруг подрывной деятельности РФ против США в Афганистане.

По сообщениям американских СМИ, которые ссылаются на источники в спецслужбах, в начале этого года Дональд Трамп получил соответствующий письменный доклад от разведывательного сообщества Соединенных Штатов.

Отмечалось, что Белому дому доложили о сговоре России с талибами относительно убийств военных США в Афганистане еще в начале 2019 года. По данным СМИ, эта информация была размещена по меньшей мере в одном из письменных отчетов разведки, которые президент США получает ежедневно. В частности сообщалось, что тогдашний советник по национальной безопасности Джон Болтон сообщил коллегам, что проинформировал Трампа о данных разведки еще в марте 2019 года.

Болтон 29 июня отказался комментировать, ознакомил ли он Трампа с этими показаниями. Он предположил, что президент США заявляет о собственной неинформированности в отношении российских провокаций, чтобы оправдать отсутствие ответа на них.

В свою очередь в Белом доме заявили, что Трамп до сих пор не информирован об этих данных разведки, поскольку они не были полностью проверены.

Недавно авторитетные американские издания, ссылаясь на источники в разведывательных кругах, написали, что российская разведка предлагала щедрое вознаграждение талибам за убийство военных США и сил коалиции в Афганистане.

По данным американских СМИ, подразделение российской военной разведки, которое якобы финансировало нападения на силы коалиции в Афганистане, также может быть связано с последними громкими убийствами в Европе.

Кроме того, как утверждается в материале The New York Times, Дональду Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако администрация Трампа никоим образом не отреагировала на эти данные.

США и группировка "Талибан" 29 февраля подписали мирное соглашение, призванное положить конец 18-летней войне в Афганистане.