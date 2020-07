Трамп признался, что все больше и больше злится на Китай из-за коронавируса

Дональд Трамп заявил, что пандемия нанесла огромный ущерб США.

Об этом глава Белого дома Дональд Трамп написал в Twitter

"Когда я наблюдаю, как пандемия распространила свое уродливое лицо по всему миру, включая огромный ущерб, который она нанесла США, я все больше и больше злюсь на Китай. Люди видят это и я это чувствую", - сказано в сообщении.

As I watch the Pandemic spread its ugly face all across the world, including the tremendous damage it has done to the USA, I become more and more angry at China. People can see it, and I can feel it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2020