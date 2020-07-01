Трамп признался, что все больше и больше злится на Китай из-за коронавируса

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что все больше злится на Китай из-за распространения коронавирусной болезни Covid-19.

Дональд Трамп заявил, что пандемия нанесла огромный ущерб США.

Об этом глава Белого дома Дональд Трамп написал в Twitter

"Когда я наблюдаю, как пандемия распространила свое уродливое лицо по всему миру, включая огромный ущерб, который она нанесла США, я все больше и больше злюсь на Китай. Люди видят это и я это чувствую", - сказано в сообщении.

As I watch the Pandemic spread its ugly face all across the world, including the tremendous damage it has done to the USA, I become more and more angry at China. People can see it, and I can feel it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2020

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекращают отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Глава Белого дома и ранее высказывал недоверие ВОЗ и обвинял ее в неправильном информировании относительно распространения коронавируса, а также в подыгрывании власти Китая, который пытался якобы скрыть правдивую информацию с самого начала.

Как сообщалось, в 32 штатах США последние недели фиксируется увеличения количества инфицированных. Высокое число заражений, в частности, регистрируется в Калифорнии, Флориде и Техасе.

Всего в США насчитывается свыше 2,5 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом, причем более 127 тыс. пациентов с COVID-19 скончались. Между тем, количество выздоровевших превышает отметку в 1 млн.