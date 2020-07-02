Экстремальная жара: юг США прогреет до 43 градусов по Цельсию

По меньшей мере пять штатов на юге США готовятся к экстремальной жаре, надвигающейся с Мексиканского залива. Местные власти объявили стихийное предупреждение, призывая граждан по возможности оставаться в кондиционированных помещениях, сообщает CNN.

"В Далласе, штат Техас, раскаленный воздух, надвигающийся с Мексиканского залива, вместе с высоким уровнем влажности повысит температуру до 110 градусов по Фаренгейту (43 градуса по Цельсию)", - отмечается в сообщении.

В целом аномальная жара грозит 22 млн американцев в Миссури, Оклахоме, Арканзасе, Луизиане и Техасе.

"Опасность чрезмерной жары трудно переоценить. Хотя у ураганов самая дурная слава в погодном мире, многие с удивлением узнают, что именно жара является главным убийцей", - отмечает телеканал. По его данным, высокая температура убивает почти втрое больше американцев, чем ураганы.

Метеорологи предостерегают, что лишь несколько минут в таких условиях - особенно на фоне высокой влажности - могут нанести серьезный удар по организму человека.

В связи с этим врачи советуют выпивать больше жидкости, избегая алкоголя и пищи с высоким содержанием белков. А также оставаться в помещениях, оборудованных системами охлаждения воздуха, правильно подбирать одежду и пользоваться солнцезащитными кремами.