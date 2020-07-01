В Киеве в июне жара побила пять температурных рекордов

В Киеве с 10 по 12 июня побиты пять температурных рекордов, 8 дней в месяце были с максимальной температурой выше +30,0°С.

Первые четыре дня июня в столице оказались еще холодными и весенними, но месяц вообще оказался жарким.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"Хотя первые четыре дня июня в столице оказались еще весенними, он в целом оказался знойным. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составляла +21,7° С, что на 3,5° С выше климатической нормы. По рейтингу самых теплых за 140 лет минувший июнь занял шестое место. В Киеве с 10 по 12 июня были побиты 5 температурных рекордов. 8 дней в месяце были с максимальной температурой выше +30,0°С", - говорится в сообщении.

Как отмечается, самыми холодными в Киеве были 2 и 3 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до +5,5°С, а самым знойным - 11 число, когда максимальная температура после полудня поднялась до +33,3°С.

Осадков в июне на проспекте Науки, 37, выпало 49 мм, или 68% климатической нормы.

Как сообщалось, в ближайшие дни погода в Украине существенно не изменится: в большинстве областей без осадков, температура воздуха днем - 26-28° тепла, ночью - 16-18° тепла.