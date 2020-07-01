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Прогноз погоды: июль начнется с жары и грозовых дождей

Прогноз погоды: июль начнется с жары и грозовых дождей
Обновлено 08:39 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В ближайшие дни погода в Украине существенно не изменится: в большинстве областей без осадков, температура воздуха днем - 26-28° тепла, ночью - 16-18° тепла.

В Украине в среду, 1 июля, кратковременные дожди ожидаются только в южных и восточных областях. Температура воздуха днем составит 29-34° тепла.

Об этом в Украинском гидрометцентре.

1 июля переменная облачность. Ночью в большинстве южных, центральных, Харьковской и Сумской областях небольшой дождь, днем на юго-востоке и востоке страны кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков

Температура ночью 14-19°, днем 24-29°; в южной части ночью 18-23°, днем 29-34°. В Киеве и Киевской области 1 июля синоптики обещают без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.

В ближайшие два дня, 2-3 июля, в Украине сохранится переменная облачность. 

Прогноз погоды на 1 июля, фото: meteo.gov.ua

2 июля в юго-восточной части, днем и в большинстве западных областей кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. 3 июля в западных, Житомирской, Винницкой и местами Киевской областях кратковременные дожди, грозы, на Закарпатье, в Карпатах, днем и на Прикарпатье сильные дожди, на остальной территории без осадков. Также 2 июля в Киеве осадков не ожидается, однако 3 июля местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем при грозах в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем в западных областях 23-28°, на остальной территории 28-33°, в южных, 3 июля и в восточных и Днепропетровской областях до 36°.

Прогноз погоды на 2 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 3 июля, фото: meteo.gov.ua

4-5 июля погода не изменится. В западных, северных, 5 июля местами и в центральных областях небольшие, в Карпатском регионе умеренные кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Температура в западных областях ночью 12-18°, днем 22-28°; на остальной территории ночью 15-21°, на побережье морей до 24°, днем 27-33°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 31-37°.

Температура ночью в столице 16-18°, днем 26-28°; по области ночью 14-19°, днем 24-29°. 4-5 июля в столице прогнозируются местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°.

Прогноз погоды на 4 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 5 июля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики напомнили, что июль в Украине является самым теплым месяцем года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами, ливнями, которые чередуются с жарой.

"Средняя месячная температура предполагается +20 +25 тепла (в горах +16 +17 тепла), что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений", - отметили в гидрометцентре.

В то же время, месячное количество осадков ожидается 36-95 мм, в Карпатском регионе 104-165 мм, что в пределах средних многолетних значений.

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Все по теме:

Погода, Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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